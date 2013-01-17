Мать насильника Макар: Я его в 17 лет выгнала из дома

Мать Евгения Краснощека, осужденного по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, рассказала о причинах отказа от сына программе "Українські сенсації", сообщает ТСН.

Людмила Федорова живет за Николаевом. После истории с Макар она вообще никого видеть не хочет. И о родном сыне говорит будто о чужом человеке. "Мне сын мой, который Краснощек, сала за шкуру залил столько... Я его в 17 лет выгнала. Меня тоже для него нет. Он сказал, что матери у него нет", - сказала Федорова.

Во время общения постепенно становится понятно: кружков, музыкальных школ и банальной доброй семейной беседы Евгений в своей семье не видел никогда. За то, каким вырос собственный сын - Людмила никакой ответственности не чувствует. "Сын у меня воровал деньги, старший - Женя", - говорит женщина.

По ее словам, "последняя капля уже давно была". "Сколько меня хватали - приходили некие люди, он там брал, у кого то телефон взял на время, а потом перепродал его, что он делал, я не знаю. В 17 лет я выгнала сына. Я от старшего вообще отказалась, я сошлась с мужчиной", - объяснила мать Краснощека.

Возможно, причины такой ненависти матери к собственному сыну также в родовой истории. По словам бывшей гражданской жены Краснощека Инги, отец Людмилы повесился. Напомним, бывшая гражданская жена Евгения Краснощека Инга рассказала, что матери он был не нужен. А в 17 лет она его выгнала из дома, потому что ее новый сожитель поставил такое условие.