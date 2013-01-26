Побит мировой рекорд по пребыванию голого человека в сугробе (фото)

Представители Книги рекордов Украины, депутаты Коломыйского горсовета и журналисты зафиксировали, что А.Гуцуляк пролежал голым в снежном сугробе 1 час 20 секунд, а это на 20 минут больше, чем предыдущий рекорд, который установил японец. Установление рекорда фиксировалось на видеокамеру.

"Когда я лежу под снегом, я как тибетские монахи, использую технику медитации и представляю лето", - сказал журналистам А.Гуцуляк.

"Конечно, без постоянных тренировок пролежать так долго под снегом невозможно. Кроме того, закаливание полезно для организма и добавляет жизненных сил и здоровья", - сказал он.

По мнению представителя Книги рекордов Украины Анны Крысюк, «коломыйский рекорд претендует на Книгу рекордов Гиннесса».

Как сообщал УНИАН, в прошлом 2012 году А.Гуцуляк пролежал в снежном сугробе 34 мин. 4 секунды и ему выдали сертификат «Книги рекордов Украины».