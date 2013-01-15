ГАИ готовит киевских водителей к дождю

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева.

Во избежание риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», а остановиться и пропустить людей, переходящих дорогу. Также необходимо своевременно проверять техническое состояние своего транспортного средства, а также не оставлять автомобили на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению транспорта.

Госавтоинспекция города обращает внимание водителей на особенности управления транспортными средствами в условиях измороси, дождя, снега и т.п. В связи с этим, столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к утрате контроля над автомобилем.