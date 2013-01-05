Самый высокий в Украине дидух пришлось разделить надвое (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия выставки создатель дидуха-рекордсмена Ярослав Осадца рассказал, что его изделие 8 м высоты, изготовлял он его свыше 2 месяцев. Изготовлен дидух из колосков ячменя, пшеницы, ржи и овса.

«Дидух состоит из четырех ярусов, которые символизируют четыре времени года. Каждое из ответвлений символизирует месяца, которые в свою очередь разветвляются на недели, а далее на дни. Сверху я поместил ангела и композицию из колосьев, которая символизирует рождение Христа», - рассказал Я.Осадца.

После выставки дидух планируют поместить в одной из церквей города.

Выставка будет работать во время рождественских праздников. Всего на ней представлено около 20 дидухов, изготовленных народными умельцами, а также учащимися областного эколого-натуралистического центра.