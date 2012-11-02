В "Дорожном контроле" считают, что машину их активиста подожгли гаишники

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой было установлено, что в ночь на 1 ноября в дежурную часть Буденовского райотдела милиции поступило сообщение от жителя Донецка О.Богданова о том, что сгорел его автомобиль «DACIA Logan».

По этому факту органами милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленный поджог).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Ход следствия контролируется прокуратурой.

В свою очередь, интернет-издание «Дорожный контроль» сообщает, что журналист О.Богаднов уже несколько лет участвует в общественном движении «Дорожный контроль» и систематически занимается фиксацией незаконных действий донецких работников ГАИ.

«Ранее О.Богданов неоднократно получал угрозы от работников ГАИ по мобильному телефону. Абсолютно очевидно, что поджог был совершен либо самими работниками ГАИ, либо кем-то по их заказу», - заявляет издание.