Неизвестные заблокировали здание Киевского суда (фото)
01:31, 02 ноября 2012Разное
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Около 80 неизвестных заблокировали вход в здание Киевского окружного админсуда.
Около 80 неизвестных заблокировали вход в здание Киевского окружного админсуда
В суде должны слушаться жалобы кандидата в нардепы от партии "Свободы" Александра Марченко на действия окружкома №90.
Окружком объявил победителем выборов в округе самовыдвиженца Виталия Чудновского, а Марченко, как утверждается, отстал от него на 300 голосов.
"Свобода" заявляет, что протоколы с мокрыми печатями показывают, что Марченко обогнал Чудновского на 1300 голосов, но ОИК сфальсифицировала результаты.
Кандидат от оппозиции подал ряд жалоб на действия окружкома.
Фото Андрея Скакодуба / УНИАН
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