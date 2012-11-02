Неизвестные заблокировали здание Киевского суда (фото)

В суде должны слушаться жалобы кандидата в нардепы от партии "Свободы" Александра Марченко на действия окружкома №90.

Окружком объявил победителем выборов в округе самовыдвиженца Виталия Чудновского, а Марченко, как утверждается, отстал от него на 300 голосов.

"Свобода" заявляет, что протоколы с мокрыми печатями показывают, что Марченко обогнал Чудновского на 1300 голосов, но ОИК сфальсифицировала результаты.

Кандидат от оппозиции подал ряд жалоб на действия окружкома.

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН