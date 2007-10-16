Глобус Адольфа Гитлера выставлен на аукцион (фото)

91-летний американец решил выставить на аукцион глобус Адольфа Гитлера, найденный им в апреле 1945 года в разрушенной бомбардировками союзников резиденции фюрера под названием "Орлиное гнездо". Об этом сообщает Associated Press.

К тому моменту, как Джон Барсамян (John Barsamian), участвовавший в сражениях Второй мировой войны в качестве рядового, попал в высокогорную резиденцию Гитлера, хозяина дома уже не было в живых, и практически все ценное имущество было разграблено - включая даже кожаную обивку диванов.

Американец увез с собой глобус фюрера, его пистолет и кинжал, а также еще несколько предметов. В течение 60 лет он хранил реликвию в своем калифорнийском доме, и рассказывал об ее существовании лишь близким друзьям.

По словам сына Барсамяна Барри, его отец, переживший смерть жены и рак, решил продать глобус, пока сам способен рассказать его историю и поделиться своими воспоминаниями о войне. Глобус будет продан вместе со всей документацией, позволившей американцу увезти его на родину.

Как рассказал представитель аукционного дома, проводящего торги, существуют даже фотографии Барсаняна на развалинах "Орлиного гнезда", где он держит глобус "как новорожденного младенца". Аукцион состоится в Сан-Франциско 13 ноября, оценочная стоимость лота составляет 15-20 тысяч долларов

Лента.ру