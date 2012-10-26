Старшеклассник от любви залез на 25-метровую вышку на вокзале

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, дежурный караул уманской пожарно-спасательной части со спасательной лестницей прибыл на железнодорожный вокзал, где, по сообщению, молодой парень собрался прыгнуть с 25-метровой осветительной вышки вокзала.

Спасатели надули резиновую подушку, на которую собирались ловить самоубийцу, и стали общаться с парнем, отговаривая его от прыжка. Тем временем по вызову друзей на место происшествия прибыла девушка, из-за безответной любви к которой и возникла эта ситуация.

Как сообщили в МЧС, общение молодых людей сняло напряженность, и через несколько минут эмоционального разговора ученик 11-го класса одной из местных школ спустился на землю, где попал в объятия своей девушки.