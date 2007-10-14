На трассе Львов-Рава-Русская Фольксваген столкнулся с ГАЗом: 4 погибших

За минувшие сутки в Украине произошло 246 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 35 человек и ранено 323.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Госавтоинспекции МВД Украины, значительное количество аварий произошло в результате неучета водителями дорожных условий, вызванных наступлением осенне-зимнего периода. Это - скользкая или мокрая дорога, ограниченная видимость в результате тумана, дождя или сумерки в сочетании с превышением скорости движения, несоблюдением безопасной дистанции, выездом на встречную полосу, нарушением правил маневрирования.

Так, сегодня ночью на 4-м км автодороги Славянск-Святогорск в Донецкой области водитель автобуса "Богдан" на скользком участке, во время дождя, не избрал безопасную скорость, не справился с управлением, автобус съехал на обочину, где врезался в дерево. В этом ДТП пострадало восемь пассажиров, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Во Львовской области на 19-м км автодороги Львов-Рава-Русская в ДТП погибло четыре человека и двое получили травмы. Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля "Фольксваген-Джета" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-24". От мощного удара на месте аварии погибли водитель и трое пассажиров "Фольксвагена", еще один пассажир этого легкового автомобиля и водитель автомобиля "ГАЗ" получили тяжелые травмы.

Госавтоинспекция МВД Украины напоминает о необходимости обратить внимание на техническое состояние транспортных средств, в частности, качество шин, учитывать особенности эксплуатации автомобилей в осенне-зимний период, помнить о специфике управления на скользкой дороге и соблюдать правила дорожного движения.