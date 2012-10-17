На трассе Киев-Чоп перевернулась маршрутка: двое погибших, четверо раненых
09:19, 17 октября 2012Разное
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На Закарпатье микроавтобус съехал в кювет и перевернулся: два человека погибли, четверо госпитализированы.
Водитель в ДТП не пострадал
Во вторник в 18.25 на Абранском перевале Воловецкого района Закарпатья (автодорога Киев–Чоп) микроавтобус „Мерседес Спринтер” с шестью пассажирами съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и еще четверо с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Водитель не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Закарпатской области.
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