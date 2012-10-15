Водитель микроавтобуса, перевозивший участников марша УПА, не имел лицензии

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью УМВД в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, водитель микроавтобуса нарушил сразу несколько законодательных актов.

«Он нарушил постановление Кабмина от 2007 года, которым предусмотрено требование к предпринимателям, которые осуществляют нерегулярные перевозки, что они в обязательном порядке должны застраховать людей или их обилетить. Во-вторых, в Законе Украины «О дорожном движении» есть требование: если водитель перевозит пассажиров и едет на расстояние более 100 км, то должно быть два водителя. У него расстояние - 660 км. Кроме того, нарушен приказ МВД и Минтранса — перевозить пассажиров на нерегулярных перевозках можно только с 6 до 22-х. Ночные перевозки, как это произошло сейчас - запрещены. Стоит добавить, что у машины не было тахометра, а сам водитель не имел лицензии»,- рассказал Ю.Сулаев.

Он также отметил, что несмотря на то, что в ДТП виноват водитель автомобиля «Нива», водитель микроавтобуса также будет отвечать за правонарушения.

«Он будет отвечать в административном порядке», - сказал Ю.Сулаев.

В милиции также добавили, что в микроавтобусе, который ехал в Полтаву из Киева, находились активисты Всеукраинского объединения «Свобода», которые возвращались с Марша Борьбы, который прошел в столице накануне и был посвящен 70-летию создания Украинской повстанческой армии.

В областной организации «Свободы» УНИАН сообщили, что они призвали правоохранителей беспристрастно расследовать факт аварии и наказать водителя, виновного в ДТП.

"Если бы милиционеры не угрожали перевозчикам, «свободовцы» ехали бы в Киев большими автобусами, вероятность попадания которых в аварию значительно меньше по сравнению с микроавтобусами. ГАИ, основная задача которой контролировать ситуацию на дорогах, вместо этого преследует перевозчиков, которые помогают «свободовцам». В свою очередь мы требуем от правоохранителей объективно расследовать факт ДТП и привлечь к уголовной ответственности водителя-виновника аварии ", - отметил глава Полтавской областной организации ВО" Свобода "Валерий Черняков.

Ранее пресс-служба областной организации «Свободы» сообщила, что по словам владельцев автобусов, накануне проведения в Киеве марша УПА им лично позвонил начальник ГАИ в Полтавской области и угрожал, что заберет у них лицензии, если те повезут «свободовцев» в Киев, хотя договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками были заключены заранее.

По данным пресс-службы, все же за полночь полтавские «свободовцы» выехали в Киев семью микроавтобусами, однако в Супруновке (пригород Полтавы) в 1 час 30 минут их остановили сотрудники ГАИ и под разными предлогами запретили осуществлять рейс. При этом несколько микроавтобусов все же поехали в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 2.00 недалеко от с. Чапаевка Великобагачанского района Полтавской области на 263-м км автодороги Киев - Харьков произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» с микроавтобусом «Мерседес», перевозившим 17 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 человек. Пострадавшие госпитализированы в Великобагачанскую центральную районную больницу. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.