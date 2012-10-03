В ДТП в Польше погиб украинец, еще двое получили травмы
21:26, 03 октября 2012Разное
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По сообщению Посольства Украины в Республике Польша, в местности Иновлудзь (Лодзинское воеводство) на 15 километре автодороги К-48 произошло ДТП с участием четырех граждан Украины.
В ДТП попали украинцы
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины А.Дикусаров, в результате ДТП один гражданин Украины погиб и двое получили травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
В настоящее время Посольством осуществляется подготовка к отправке гроба с телом погибшего в Украину. Сотрудники Посольства также поддерживают постоянный контакт с администрацией больницы относительно состояния здоровья пострадавших украинцев.
Дело находится на контроле Посольства Украины в Польше и Департаменте консульской службы МИД Украины.
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