Президент смирился c Тимошенко?

Мнение

Прочитала на сайте УНИАН, мол, большинство опрошенных довольны результатами выборов. И в самом деле, граждане выполнили свой гражданский долг – сходили на избирательные участки и проголосовали, – а теперь замерли в ожидании, в надежде на понятные, справедливые и последовательные шаги власти.

Но уже первые заявления главы государства и несколько истеричные нотки из лагеря БЮТ показали: 2006 год может повториться. Из того, что озвучивалось в прессе, трудно понять: действительно ли хочет Президент “широкой коалиции” с Партией регионов или просто начался политический торг, цель которого: нажать на партнера, чтобы выжать из ситуации возможный максимум.

Я встречалась с людьми из окружения главы государства и убедилась, что результаты выборов действительно оказались мало приятными для президентской команды. Сразу и не скажешь, чем в штабе недовольны больше – низким показателем “Нашей Украины – Народной самообороны” или высоким процентом у потенциальных партнеров.

Однако сегодня напряжение, вызванное в обществе очевидным нежеланием Президента видеть премьером Тимошенко, кажется, понемногу спадает. Виктор Андреевич с этой грустной перспективой, похоже, смирился, хотя надежд на скорый конец активной соперницы (в ранге главы правительства), смеем предположить, не оставляет. В его окружении есть люди, которые надеются, что хозяева Партии регионов тоже не спят и ведут активную “разъяснительную” работу среди некоторых неустойчивых членов будущей фракции БЮТ. Представляете, как будет приятно Президенту и сторонникам “широкой коалиции” из его лагеря – как, скажем, Юрию Еханурову, Ивану Плющу, Виктору Балоге и другим – если голосов за Тимошенко-прем’ера не хватит из-за того, что за нее не проголосуют определенные “просветленные” бютовцы. Сами же нунсовцы, конечно, проголосуют так, как скажет Президент, то есть “за”.

Что-то подобное в истории украинского государственного строительства уже было. В конце 1999 года второй раз избранный Президентом Леонид Кучма предложил парламенту второй раз утвердить на должности премьер-министра Валерия Пустовойтенко. Сам Кучма надеялся, что этого не случится. И, конечно не случилось. Верховна Рада прокатила Пустовойтенко, и Леонид Даниилович выдвинул на должность главы правительства кандидатуру, согласованную на всех международных уровнях, – Виктора Андреевича Ющенко.

С другой стороны, верхушка БЮТ разбирается в политических интригах не хуже Балоги–Плюща и вряд ли пойдет на голосование, не обеспечив себе гарантированное количество голосов с определенным запасом. Не нужно быть Павлом Глобой, чтобы предсказать, что спасительные резервы бютовцы ищут в рядах Блока Владимира Литвина. Так же легко предположить, что с ними работают и “доны”. Вопрос лишь в том, чьи “аргументы” окажутся более весомыми. В этом, собственно, и будет заключаться интрига будущей коалициады. Поэтому, судя по всему, ошибались те, кто утверждал, что люди Литвина золотой акции не будут иметь, потому что, мол, большинство складывается и без него.

Большинство, может, и складывается, только в украинских реалиях, если к 156 добавить 72, не всегда выходит 228. Это может быть и гораздо меньше. Или больше?

Оксана Охримчук, Киев