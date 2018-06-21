Большинство опрошенных довольны результатами выборов

Большинство Интернет-активных граждан довольны результатами выборов. Таковыми оказались 55% опрошенных посетителей веб-страницы УНИАН. Отрицательный ответ дали 37%. Не определились почти 4%. Всего по состоянию на 4 октября, 14.00 в опросе приняли участие 2627 респондентов.

Вопрос УНИАН сформулирован следующим образом: “Довольны ли Вы результатами выборов?” Вот результаты опроса:

Да – 54,9%

Нет – 36,9%

Не знаю – 3,8%

Меня это не касается – 2,3%

Другое – 2,0%.

Интересно, что количество “довольных” соотносится с долей парламентских мандатов, полученных БЮТ, НУ–НС и Блоком Литвина (вместе – 55%). Процент “недовольных ” сопоставим с количеством мандатов у Партии регионов (34%). Имеются также другие интересны совпадения. На русскоязычной версии сайта частица недовольных составляет 44,7%. Ровно такую часть мандатов получат в будущем парламенте Партия регионов вместе с коммунистами.

Из “своих вариантов ответа” наиболее характерны следующие: “Да, если будет коалиция БЮТ и НУ–НС”; “Пока еще политические силы не обеспечили единства Украины”; “Не совсем – жаль, что социки не прошли”; “Бездарно! На каком основании задерживаются результаты на востоке?”; “Какая разница, какие свиньи к корыту дорвались?”; “Мне не дали проголосовать”; “Регионы и коммунисты прошли – значит, недоволен”; “Частично”; “Почти, но имеют место фальсификации”; “Они сфальсифицированы”; “Не очень”; “Нужны перевыборы”; “Это были не выборы”; “Хочу больше Юли”; “Посмотрим, как они договорятся”; “ДА, если результат останется без изменений”; “Многовато регионалы получили”; “Жаль Мороза”; “50 на 50”; “Могло быть и хуже”; “Нет, потому что мало платили за голос”; “Я болел за Юлю, потому почти доволен”; “Анализы покажут”; “Доволен тем, что не прошел Мороз”; “Бандитам тюрьмы!”; “В селе Красносильцы Золочевского району Львовской области ПР проплатила карусель”; “Не доверяю никому”; “Каждый из нас что-то избирает потому, что другого выбора нам не дали”; “Хотелось большего”.

В приведенных данных учтены результаты опроса на украиноязычнойи русскоязычной версиях сайта. Опрос продолжается.