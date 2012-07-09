На Ивана Купала утонули двое

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, в частности, в селе Верхний Ивачив Тернопольского района в реке Серет во время купания утонул 15-летний тернополянин. И в это же время в селе Великие Млынивцы Кременецкого района в местном пруду утонул 49-летний житель Кременца.

Еще одного утопающего, который в нетрезвом состоянии упал в водоем в селе Скоморохи Бучачского района, удалось спасти. Из воды 26-летнего жителя села Светлое Монастыриского району вытащил работник местной турбазы. После этого пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Бучачской центральной районной клинической больницы.