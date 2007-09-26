Неужели я так похожа на проститутку?

Мнение

ЖЭКи платят жильцам? Не может быть!!! А если платят перед выборами? Так сказать, от имени и по поручению некой политсилы, заинтересованной в «результативном» голосовании? А если об этом говорят представители СБУ? Ну, допустим, верю. Хотя для этого и придется наступить на горло всем своим представлениям о деятельности конторы, «обслуживающей» жильца и сосредоточенной исключительно на вышибании дензнаков из граждан.

В то, что «материальную помощь» разносят дворники, верится легко и сразу. Работники метлы – традиционные первые жертвы любых компаний по адресной доставке.

А вот в то, что за «правильное» голосование предлагают 25 гривен, пардон не верится вообще. Просто потому, что в этом году все разговоры подобного толка стартуют от 50-ти. Хотя…

Если, скажем, без предоставления гарантий, что птичка окажется «где надо», а не «где-нибудь еще». Или если тот же ЖЭК себе за труды половину суммы оставляет...

К примеру, «агитационные» проднаборы малообеспеченные и многодетные семьи из нашего дома получали фактически за так. Всего лишь с «правильным номером» в комплекте. Видела. Трогательные такие не слишком ровно нарезанные бумажные квадратики с цифиркой. Предполагается, что народ восхитится, и напротив точно такой же в бюллетене отметочку поставит. При этом, само собой, гарантий никаких.

«Полтинник» предлагают уже за гарантированный голос. Сама пока не нарывалась. Сотрудники рассказывали. Ну, это – схема отработанная. На входе в участок требуется получить уже заполненный бюллетень. На выходе – отдать чистый. Насколько я понимаю он же, но уже с нужной отметкой к следующему в очереди перейдет. Подменить бумажки просто. В кабинку к занятому делом избирателю заглядывать строго запрещено. Это вам не общественный туалет. Даже «Вылезай! Чего копаешься?» никто не крикнет.

Но самое козырное предложение этой избирательной компании довелось услышать от собственного шефа. 50 долларов за голос! Правда, это предложение действительно только для владельцев мобильных телефонов с камерой. Основанием для получения денег является фотография заполненного бюллетеня на мобильном. Надо полагать, в сумму входит и оплата амортизации аппарата…

Полсотни зеленых за минутное дело! Может быть, кому-то такое предложение и покажется заманчивым. Столько, кажется, не всякой валютной проститутке предлагают.

Но, знаете, у меня возникло острое ощущение, что предложение мне сделали совсем не предвыборное. А то самое, которое представительницы древнейшей профессии получают… Очень захотелось тщательно вымыться с головы до ног. Дважды. Один раз сразу после того, как получила «заманчивое» предложение. Второй – после посещения избирательного участка. Кто знает, может до меня там грязными от денег руками эти бюллетени хватали?

Ирина Польченко, г.Киев