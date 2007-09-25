Кто за Януковича, получит туалетную бумагу, масло, стиральный порошок, вату и анальгин

Штаб блока “Наша Украина - Народная Самооборона” заявляет, что в Киеве социальная служба Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО раздает агитационные пакеты от Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, в штаб блока “Наша Украина - Народная Самооборона” обратилась сознательная киевлянка, которой из социальной службы ЧЕРНОВЕЦКОГО на квартиру принесли агитационный пакет от Партии регионов. В пакете было 11 предметов: два рулона туалетной бумаги, бутылка масла, стиральный порошок и средство для мойки посуды “GALA”, вата нестерильная, две пачки анальгина, две бутылки зеленки и настойка календулы.

“Это было в понедельник. В двери постучали, сын вышел, спросил к кому. Сказали, к маме. Когда я вышла, мне всунули в руки пакет и говорят: вы за кого будете голосовать? Если за ЯНУКОВИЧА, то получите паек”, - рассказала женщина.

Комментируя ситуацию, юрист блока “Наша Украина - Народная Самооборона”, уполномоченное лицо блока в общегосударственном округе Олег ДИДЕНКО отметил: “Согласно части тринадцатой статьи 71 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины” запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, а также заведениям, учреждениям, организациям средств, бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей”.

Как отметил О.ДИДЕНКО, “такие действия, которые сопровождаются призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию (блок) или упоминанием названия партии (блока) или имени кандидата, считаются непрямым подкупом избирателей и влекут за собой объявление Центральной избирательной комиссией партии (блока) или отдельному кандидату в депутаты предупреждения, которое обнародуется в общегосударственных средствах массовой информации» При этом, добавил юрист, «факт такого непрямого подкупа должен быть установлен судом». «В то же время такие действия могут содержать состав преступления, предусмотренный статьей 157 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за препятствование осуществлению избирательного права”, - объяснил он и отметил, что единственным исключением из этого правила является предоставление избирателям товаров, которые содержат визуальные изображения названия, символики, флага партии (партий, входящих в состав блока; блока), при условии, что стоимость таких товаров не превышает трех процентов минимального размера заработной платы).