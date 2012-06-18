Первый год пребывания Беларуси в Таможенном союзе - урок для Украины

На уровне серьезной экономической дискуссии вопрос «Вы хотите седан Volvo, французский коньяк и отдых в Испании или «Ладу Калину», водку и Азовское море?» не является риторическим. Ибо на него имеется вполне определенный ответ.

В украинских городах появляются киоски, торгующие белорусскими продуктами, промышленными товарами, косметикой. Фактически, речь идет о вытеснении украинских товаропроизводителей с украинского же рынка. В чем же дело? Каким образом белорусские товары так резко повысили свою конкурентоспособность?

Ответ прост – Беларусь воспользовалась всеми бонусами, которые дает Таможенный Союз (с Россией и Казахстаном). В первую очередь речь идет о равном доступе к природным ресурсам для всех членов ТС, а также о свободном перемещении товаров внутри единого таможенного пространства.

Украина же начинает ощущать первые неудобства пребывания вне ТС.

В дискуссиях вокруг направлений экономической интеграции Украины, сторонники западного вектора активно используют вопрос, который они считают риторическим: «Вы хотите седан Volvo, французский коньяк и отдых в Испании или «Ладу Калину», водку и Азовское море?»

Возможно, что на уровне телевизионного ток-шоу или блога это – вполне эффектный аргумент. Но, на уровне серьезной экономической дискуссии вопрос «Вы хотите седан Volvo, французский коньяк и отдых в Испании или «Ладу Калину», водку и Азовское море?» не является риторическим. Ибо на него имеется вполне определенный ответ: «Все зависит от соотношения цена – качество в парах Volvo – «Лада Калина», французский коньяк – водка, Испания – Азовское море».

Что же касается риторического вопроса на ту же тему, то он формулируется следующим образом: «Вы хотите седан Volvo, французский коньяк и отдых в Испании, на которые у Вас нет денег или «Ладу Калину», водку и Азовское море, на которые деньги у Вас есть?»

Переходя из области риторики в сферу статистики, можно продемонстрировать весьма поучительные показатели внешней торговли Беларуси – нашего ближайшего соседа и члена Таможенного Союза.

За первые 4 месяца 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года экспорт Республики Беларусь в страны ЕС составил 182,1%, при этом основной вклад внес экспорт готовой продукции. Импорт же из ЕС упал до 91,2% от уровня прошлого года. Впечатляющий результат, не правда ли? Особенно с учетом того, что экономические связи РБ и ЕС за 20 лет успели «устоятся» и такой рывок только за счет внешней конъюнктуры невозможен. Но, если учесть, что российский газ в I квартале обходился белорусам в среднем по $152 за тысячу кубов (на сегодня – $160), а дизельное топливо, освобожденное от всяческих пошлин (в пересчете) – менее 6 грн. за литр, то все становится на свои места.

В целом же белорусский экспорт за год вырос на 40,4%, импорт – всего лишь на 1,7%; как результат, – сальдо внешнеторгового баланса, составлявшее за январь-апрель прошлого года минус $3.4 млрд., стало положительным, перевалив за $1 млрд. Такой результат становится понятным, если посмотреть на торговый баланс Беларуси с Россией.

Здесь обратная ситуация – при росте белорусского экспорта в РФ на 16,9%, импорт из России вырос на 32,6%. Но в структуре российского импорта преобладает сырье и продукция 1-2 передела, что в силу их дешевизны в рамках ТС, резко повышает общую конкурентоспособность и экспортный потенциал экономики Беларуси. У той же сельхозпродукции, которая активно выходит на украинский рынок и теснит украинского товаропроизводителя, энергоносители составляют до 35-40% себестоимости (горючее, электроэнергия, калийные удобрения, в цене которых газ составляет более 70%).

СПРАВКА Украинский экспорт в Беларусь I квартале 2012 года по сравнению с I кварталом 2011 года составил 80.3%; импорт из Беларуси – 139,3%. Соответственно, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Киева с Минском возросло за год с $199 млн. до $573 млн. за квартал.

И теперь поставленной в начале заметки проблеме можно дать вполне четкое решение: «если Вы мечтаете о седане Volvo, французском коньяке и отдыхе в Испании, то Ваш выбор – Таможенный Союз!» Ведь, чем дешевле российские энергоносители и сырье для украинских производителей, чем доступнее внешние рынки, тем скорее Вы заработаете на реализацию своей мечты о седане Volvo, французском коньяке и отдыхе в Испании!

Дмитрий Джангиров