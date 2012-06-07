Украинец пытался нелегально ввезти в Польшу 200 черепах (фото)

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался нелегально ввезти в Польшу 200 степных черепах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Польской пограничной службы, 25-летний украинец пытался перевезти черепах в автомобиле Mercedes через пункт пропуска "Корчевая - Краковец". Польские пограничники напомнили, что степные черепахи охраняются Вашингтонской конвенцией, а их перевозка требует специального разрешения.

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