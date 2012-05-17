Скандальная телеведущая рассказала о подробностях своего избиения (фото)

Скандально известная телеведущая рассказала ТСН подробности своего избиения: на нее напали двое крепких мужчин. Неизвестные разбили Розинской бровь и зарядили в глаз.

"Я вышла переставлять машину. Зашли за мной два человека", - рассказывает Розинская.

По ее словам, как только она повернулась, получила первый удар кулаком в глаз: "А дальше я уже все ... я не помню".

"Я кричала очень сильно. И потом я помню, как уже сижу на ступеньках, и две женщины, мои соседки, одна мне воду принесла, вторая салфетками вытирала лицо", - вспомнила она.

На лице женщины - синяки, а рану над бровью пришлось зашивать. Насколько тяжелыми оказались травмы, врачи пока сказать не могут. Сейчас Розинской сделали рентген, а вскоре должны провести компьютерную диагностику мозга.

Напомним, Розинская уже второй раз за месяц оказалась в центре скандала. Ранее она заявляла, что 2 мая в центре Киева ее пытались задержать сразу пятеро гаишников, угрожая пистолетами. По словам правоохранителей, Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена. Кроме того, она нецензурно ругалась и оскорбляла инспекторов.