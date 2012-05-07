Телеведущая Розинская: я не собираюсь извиняться перед бандитами в погонах

Об этом сказано в заявлении Н.Розинской, переданном УНИАН.

В частности, телеведущая отмечает: «Я искренне благодарю директора Национальной телекомпании Украины Егора Бенкендорфа за то, что он позаботился обо мне и поспешил извиниться перед властями. Я хочу сказать, что извиняться за меня может только мой отец, муж или старший брат. Я - не собираюсь извиняться перед бандитами в погонах».

Н.Розинская отмечает, что «осознает то, что, скорее всего, после этого заявления меня уволят из телекомпании, как это уже было в прошлом из-за моих принципиальных политических убеждений и гражданской позиции. Поэтому мне уже не страшно. Я пережила то, что меня побили работники милиции и наставляли мне пистолет в лицо. Но и теперь, перед угрозой преследований и увольнения, я никогда не извинюсь и не стану на колени. Даже под дулом пистолета я ни при каких обстоятельствах не буду извиняться перед бандитами в погонах».

По словам Н.Розинской, ее «принципиальная позиция - лучше умереть, стоя с высоко поднятой головой, чем всю жизнь стоять на коленях. Если каждый украинец, которого избила милиция, причинили моральную или физическую боль правоохранительные органы или вымогали взятку, поднимет голову и скажет вслух «довольно». А таких людей - миллионы. Тогда нам нечего будет бояться в нашей собственной стране».

Как сообщал УНИАН, тедеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее побили, угрожая пистолетами, пятеро гаишников. «Меня остановил патруль. Я попросила назвать причину остановки и представится (это законное требование любого гражданина). Этого не было сделано. Я сказала, что допускаю, что вы просто хотите взятку, но я не даю взяток. Закрыла окно и поехала», - рассказала Н.Розинская газете «Сегодня». В погоню за телеведущей ринулись три машины ГАИ. «Они перекрыли мне движение, выбежало 5 амбалов в форме с табельным оружием, которое они приставили к лобовому стеклу. Они применяли ко мне силу. Нанесли телесные повреждения - шрам на всю руку. Это все зафиксировано в травмпункте. Меня просто силой вытаскивали из машины. И все это за то, что я сказала, чтобы те представились и назвали причину остановки, - говорит Н.Розинская. - Там было много людей, все снимали. Есть подтверждение моих слов».

Из-за инцидента с представителями ГАИ на ведущую Первого национального Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения. Об этом сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук. По его словам, 2 мая Н.Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена: "Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала с места происшествия, не реагируя на обращения сотрудников. В этот день у нас были усиленные патрули из-за празднования майских праздников и событий в Днепропетровске. Поэтому ее догнали и перекрыли дальнейшее движение. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ. Предъявлять свои права она отказалась, поэтому возникало подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр, чтобы обнаружить наличие алкоголя в крови, она тоже отказалась".

3 мая адвокат телеведущей Николай Недилько в комментарии УНИАН не исключил, что правоохранительные органы, преследуя его клиентку, пытаются повлиять на экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко. Об этом Н.Недилько заявил, комментируя информацию СМИ, что Н.Розинская нарушила правила дорожного движения и пыталась скрыться.

Н.Недилько, который также является и адвокатом Н.Мельниченко, заметил, что в свое время за Н.Розинской из-за дружеских отношений с Н.Мельниченко была установлена слежка неустановленными лицами и даже были преследования. “На нее из-за майора Мельниченко постоянно оказывается давление”, - сказал адвокат.

Н.Недилько высказал мнение, что со стороны сотрудников милиции будет попытка возбудить уголовное дело в отношении Н.Розинской по факту оказания сопротивления. “Ввиду того, что Розинская находится в дружеских отношениях с Мельниченко, то эта ситуация, думаю, будет использована против него. Я эти дела между собой связываю. Это уже не первая попытка возбудить в отношении нее уголовное дело, чтобы повлиять на Мельниченко”, - сказал адвокат.