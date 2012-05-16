После избиения телеведущую забрала скорая
23:28, 16 мая 2012Общество
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В подъезде своего дома избита телеведущая Наталья Розинская.
Обэтом сообщилее адвокатНиколайНедилько.
Это произошлооколо 22.00,когда женщинавошла в подъезд дома на ул.Горького вцентре Киева.Нанее сразунапалидвое неизвестныхкрепкого сложенияи жестоко избили.Н.Розинскуюзабрала скорая помощьв городскую клиническую больницу№ 17.
Адвокат сообщил,что едет тудаи пока незнает всех подробностей,хотяконстатирует,что это произошло вподъезде,куда немогут попастьпосторонние.
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