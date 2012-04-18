В Киеве Жигули на зебре сбили двух девушек - водитель скрылся

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, вчера, 17 апреля в 21.00 на проспекте Маяковского, 54/9 автомобиль «ВАЗ-2107» зеленого цвета под управлением неустановленного водителя на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек: 1995 и 1994 года рождения. После наезда, водитель не остановившись, скрылся с места происшествия.

От удара одну из девушек отбросило на автомобиль «Дэу Ланос». Как следствие, у одной из девушек закрытая травмы грудной клетки и ушиб левой голени, а у другой - закрытая черепно-мозговая травма и ссадины тела. Травмированные были госпитализированы в больницу.

В действиях водителя усматривается нарушение п. 2.10 Правил дорожного движения (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).

Столичная ГАИ обращается к свидетелям этого ДТП с просьбой позвонить по телефону 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063)9550900.