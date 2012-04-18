В Киеве Жигули на зебре сбили двух девушек - водитель скрылся
11:42, 18 апреля 2012Разное
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Госавтоинспекция столицы просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло в Деснянском районе.
|ГАИ разыскивает свидетелей ДТП
От удара одну из девушек отбросило на автомобиль «Дэу Ланос». Как следствие, у одной из девушек закрытая травмы грудной клетки и ушиб левой голени, а у другой - закрытая черепно-мозговая травма и ссадины тела. Травмированные были госпитализированы в больницу.
В действиях водителя усматривается нарушение п. 2.10 Правил дорожного движения (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).
Столичная ГАИ обращается к свидетелям этого ДТП с просьбой позвонить по телефону 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063)9550900.
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