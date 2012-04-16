Украинская компания опровергает информацию о поставках оружия в Сирию

Исполнительный директор компании-фрахтовальщика Александр Варваренко сообщил " 5 каналу ", что незаконного груза на борту судна не было и его вообще не задерживали.

«В Сирию судно перевозило проектный груз, предназначенный для проекта строительства объекта на территории этой страны. Груз безопасен, он не имеет никакого отношения ни к оружию, ни к армии, не имеет военного назначения. На данный момент судно находится в открытых водах и ждет наших указаний. Наших или указаний судовладельца», - заявил А.Варваренко.

Накануне СМИ сообщили, что в Средиземном море задержали украинский корабль, который якобы с оружием на борту следовал в Сирию. Товар предназначался для сирийских войск, которые проводят боевые действия на стороне Президента Башара Асада.