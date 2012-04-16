Украинская компания опровергает информацию о поставках оружия в Сирию
18:19, 16 апреля 2012Разное
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Украинская компания Varamar («Варамар») опровергает информацию о задержании в Средиземном море немецкого судна Atlantic Cruiser ("Атлантик Крузер") с оружием на борту.
|Судно находится в открытых водах и ждет указаний. Фото: fleetmon.com
«В Сирию судно перевозило проектный груз, предназначенный для проекта строительства объекта на территории этой страны. Груз безопасен, он не имеет никакого отношения ни к оружию, ни к армии, не имеет военного назначения. На данный момент судно находится в открытых водах и ждет наших указаний. Наших или указаний судовладельца», - заявил А.Варваренко.
Накануне СМИ сообщили, что в Средиземном море задержали украинский корабль, который якобы с оружием на борту следовал в Сирию. Товар предназначался для сирийских войск, которые проводят боевые действия на стороне Президента Башара Асада.
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