На выставке тюльпанов киевляне увидят "ковры" из 200 тысяч цветов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, посетители выставки увидят свыше 200 тыс. сортовых тюльпанов.

Основу композиций, которые появятся на склонах ландшафтного парка в начале мая, составляют разные сорта тюльпанов, высаженных по «ковровыми принципом», – цветы одного сорта занимают определенный участок. Цветочные композиции переплетены украинскими мотивами Петриковских росписей. В парке будут представлены разные по времени цветения сорта тюльпанов, чтобы посетители могли дольше полюбоваться цветами.

Фото annulia

«Киевзеленстрой» планирует открыть выставку Голландских тюльпанов яркой концертной программой. Для юных посетителей будут работать аттракционы, детские площадки, аниматоры, а также организованы мастер-классы по татуажу, лепке, флористике, интересная шоу-программа с конкурсами и подарками. Молодежь ожидают веселые конкурсы и мастер-классы по гончарству и флористике.

12 мая, в день завершения работы выставки, посетители смогут увидеть музыкальное огненное шоу.

В канун выставки, 21 апреля, на территории Певческого поля состоится большая весенняя выставка-продажа декоративных растений.