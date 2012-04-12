В Буковеле установлен рекорд Украины

Как сообщили УНИАН в горнолыжном курорте «Буковель» (Ивано-Франковская область), сегодня, 11 апреля, был официально зафиксирован новый рекорд Украины в категории «Спорт, специальная подготовка, массовые мероприятия» – фрирайд-спуск с шести самых высоких вершин Украины за один день (г. Петрос, г. Говерла, г. Ребра, г. Бребенескул, г. Гутин-Томнатек, г. Поп Иван).

Зафиксировал рекорд вместе с экспертами представитель национального проекта «Книга рекордов Украины». Участникам рекорда вручили соответствующие дипломы.