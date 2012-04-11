Школьники затравили одноклассницу в социальной сети до самоубийства

Закарпатье школьники затравили свою одноклассницу в социальной сети до самоубийства, сообщает ТСН.

Родители, которые не пользуются интернетом, о том, что над ребенком издевались, узнали только после того, как она покончила с собой.

Мать 14-летней Алины предполагает, что оскорбительная страница в социальной сети от имени ее дочери появилась в начале марта.

"Ее фотографировали так, что понятно, что она этого не видела. Просто во дворе школы, что она идет. Или сидит за партой и слушает в наушниках. Потом подписывали разные пошлости", - рассказала мать Алла Фицай.

О том, что ее ребенка травили в сети, Алле рассказали родственники. Также они видели, что некоторые постыдные фотографии исчезли в день смерти, а саму страницу убрали уже после похорон.

Алинины одноклассники про развратный профиль слышали, но уверяют, что не видели.

Закарпатская милиция схватилась проверять соцсеть, когда проверять было уже нечего.

Связаться с администрацией самих соцсетей и уговорить их удалить обидное с чужой страницы нереально. Побудить их и интернет-провайдера раскрыть информацию об интернет-хулигане может только милиция. Но и у правоохранителей есть четкий перечень вопросов, в которые они могут вмешиваться.

"Пока это у нас может касаться религиозных оскорблений, по национальности какие-то обиды человека. Угроза жизни - угроза убийства. Вот эти категории. В противном случае никакой уголовной ответственности не предусмотрено", - сообщил представитель МВД Украины Владимир Полищук.

Поэтому даже в случае, как с 14-летней Алиной Фицай, которую в соцсети затравили до края, можно было обращаться в суд - за оскорбление чести и достоинства. Но только пока ее страница существовала.