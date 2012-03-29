Россия и Украина теперь могут обмениваться культурными филиалами

Совет Федерации РФ ратифицировал Соглашение между Россией и Украиной о деятельности информационно-культурных центров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ устанавливает международно-правовые рамки для открытия и деятельности на условиях взаимности Российского центра науки и культуры в Киеве и Культурного центра Украины в Москве. Кроме того, предусмотрена возможность учреждения филиалов Центров или их представительств в других городах обеих стран.

«Это очень важное соглашение. Оно позволит активизировать гуманитарные связи России и Украины», - подчеркнула на пленарном заседании палаты председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

По оценке Комитета Совета федерации по международным делам, «вступление соглашения в силу отвечает интересам России, так как позволит требовать от украинской стороны тех же условий, которые предоставлены Культурному центру Украины в Москве, а также открыть филиалы Российского центра науки и культуры в других городах Украины, расширить информационное и гуманитарное присутствие России в Украине».

Также в соглашении обрисован круг задач Центров. Среди них - участие в реализации программ международного сотрудничества в сфере гуманитарных, научно-технических, культурных и информационных связей, ознакомление зарубежной общественности с историей и культурой, содействие развитию взаимодействия между творческими и культурно-просветительными организациями двух стран, изучение языков проживающих в них народов.

Центры призваны способствовать расширению контактов по линии международных, региональных и национальных правительственных и неправительственных организаций, установлению и развитию партнерских отношений между городами и регионами России и Украины.

Деятельность Центров осуществляется на некоммерческой основе. В то же время для частичного возмещения своих затрат Центры могут брать плату за организуемые ими мероприятия, иметь книжные магазины, кафе и сувенирные киоски для обслуживания посетителей, гостиничные помещения для временного проживания гостей, сдавать в аренду свои помещения. Центры также могут продавать периодические издания, книги, картины, другие материалы и предметы, непосредственно имеющие отношение к организуемым ими мероприятиям, при условии, что они не будут реализовываться через торговую сеть.

Центры освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) в отношении ввозимых и не предназначенных для продажи каталогов, плакатов, книг, картин и других материалов, обеспечивающих работу этих заведений, материалов и оборудования для их строительства. Таможенные льготы распространяются и на временно ввозимые оборудование, мебель, материалы и транспортные средства, которые будут демонстрироваться Центрами в рамках организуемых ими мероприятий, а также любые другие материалы или предметы, необходимые для функционирования Центров. Облегченный режим таможенного оформления распространяется на ввозимое и вывозимое движимое имущество сотрудников Центров и членов их семей.

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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров было подписано в Москве 27 февраля 1998 года. Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение 8 апреля 1999 года.

Культурный центр Украины был открыт в Москве в 1999 году. На основании договора купли-продажи между Культурным центров Украины и Фондом имущества г. Москвы от 23 ноября 1998 года украинская Сторона получила в собственность здание по адресу: ул. Старый Арбат, дом 9, стр. 1.

Российский центр науки и культуры, функционирующий в Киеве с 2007 года, размещается на условиях аренды.