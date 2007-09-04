Новым киевским школам планируется давать имена выдающихся украинцев

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поддержал предложение педагогических коллективов столицы присваивать имена выдающихся украинцев новым школам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в связи с этим мэр инициировал подготовку соответствующего распоряжения.

«Это правильно. Сегодня в государстве сложилась печальная ситуация, когда школьники не знают имен людей, которые жили и работали на благо Украины. Надеюсь, что если малыши будут учиться в школах, которые будут носить имена выдающихся украинцев, им будет легче и интереснее изучать историю своей страны, из них вырастут настоящие патриоты», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Планируется, что киевские ученики будут ходить в школы имени гетмана Ивана Мазепы, правозащитника Петра Григоренко, писателя Олеся Гончара и других выдающихся деятелей Украины.