Новым киевским школам планируется давать имена выдающихся украинцев
Мэр подготовил соответствующее распоряжение
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поддержал предложение педагогических коллективов столицы присваивать имена выдающихся украинцев новым школам.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в связи с этим мэр инициировал подготовку соответствующего распоряжения.
«Это правильно. Сегодня в государстве сложилась печальная ситуация, когда школьники не знают имен людей, которые жили и работали на благо Украины. Надеюсь, что если малыши будут учиться в школах, которые будут носить имена выдающихся украинцев, им будет легче и интереснее изучать историю своей страны, из них вырастут настоящие патриоты», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Планируется, что киевские ученики будут ходить в школы имени гетмана Ивана Мазепы, правозащитника Петра Григоренко, писателя Олеся Гончара и других выдающихся деятелей Украины.