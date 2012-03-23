Таксистов давно пора ставить на счетчик

Введение обязательной установки таксометров в автомобилях такси не приведет к повышению стоимости услуг такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил сопредседатель ВОО «Украинское такси» Саулюс САВИЦКАС.

«Введение таксометров не увеличит тарифы на такси. Цены не будут как на железнодорожном вокзале, будут конечно ниже, а тариф будет написан на борту автомобиля», - сказал он.

По словам С. САВИЦКАСА, применение таксометров позволит автоматизировать расчеты стоимости поездки с учетом ее особенностей.

«Многие фирмы и перевозчики в Киеве прибавляют в тарифе на пробки, на переезд мостов, в других городах такой практики нет. Таксометр это все будет считать автоматически, без обмана. Если есть пробка, насчитают дороже, нет пробки — дешевле», - сказал он.

С. САВИЦКАС также отметил, что сегодня в Киеве «за 600-700 грн сертифицированный таксометр купить не проблема».

Кроме того, С. САВИЦКАС сообщил, что в Киеве «заявляемая некоторыми перевозчиками цена 7-8 грн за 1 км не учитывает инфраструктуры Киева».

«Переезд с левого берега на правый утром займет около 40-50 минут. По нашим подсчетам, цена 1 км для потребителя при свободной полосе для передвижения общественного транспорта составит около 12 грн за 1 км. Но давайте зададим вопрос потребителю, готов ли он платить такую цену за проезд? Наверное, нет», - сказал он.

Отвечая на вопрос о стоимости услуг такси на период проведения чемпионата Евро-2012, С. Савицкас сказал, что пока ее прогнозировать трудно.

«В Киеве около 500 ИДС (информационно-диспетчерских служб — УНИАН), знать, какие они под Евро-2012 будут выставлять цены нереально, сегодня вряд ли кто-то возьмется ответить», - сказал он.

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75% таксистов, которые работают на железнодорожном вокзале Киева, нарушают действующее законодательство, регламентирующее перевозки пассажиров в такси.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Профессионального союза таксистов Василий ПОПИК.

В то же время, он отметил, что речь идет о перевозчиках, «которые стоят и ждут клиентов, а не тех, которые привезли пассажира».

«На железнодорожном вокзале в Киеве нет ни одного настоящего таксиста. Возможно 75% людей, которые там стоят, уже купили себе лицензионные карточки, но они нарушают требования законодательства. Если вы мне покажете хотя бы один легальный автомобиль, который стоит на вокзале, за каждый такой автомобиль, который работает по действующему законодательству, я могу выставить по бутылке коньяка», - сказал он.

В.ПОПИК отметил, что в такси, работающем по действующему законодательству, обязательно должен быть установлен действующий таксометр. Кроме того, автомобиль должен быть обозначен специальной символикой и световыми сигналами.

Кроме того, В. ПОПИК сообщил, что в ходе переговоров с руководством международного аэропорта «Борисполь» была достигнута договоренность об утверждении требований к автомобилям такси, которые работают в аэропорту.

«В Минифраструктуры мы встретились с руководителями «Борисполя», достигнута договоренность, что монополии Sky Taxi в аэропорту больше будет, но будут определены повышенные требования к автомобилям такси, которые будут подъезжать к аэропортам и вокзалам. Все, кто будет соответствовать этим требованиям, будет иметь возможность забрать пассажира из аэропорта», - сказал он.

В то же время, В. ПОПИК отметил, что «это пока сегодня не работает, на следующей неделе будут решаться технические вещи».

«Борисполь» последние два месяца был для нас болезненной темой, потому, что там произошла монополизация стоянок. Любая монополизация приводит к повышению цен. Но даже те, кто там монополизирует, тоже по таксометрам не ездит, у них один таксометр на троих», - сказал он.

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Напомним, в конце 2011 года Государственное предприятие аэропорт «Борисполь» создало собственную службу такси под названием Sky Taxi, которая на первом этапе реализации проекта оперирует 110 автомобилями. Во втором квартале 2012 года может быть закуплено еще 100 автомобилей. Стоимость проезда в такси из аэропорта «Борисполь» составляет 6,5 грн за 1 км.