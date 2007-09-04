Охота быстро увлекает шведских женщин

Число женщин, входящих в Шведский союз охотников, выросло с 1999 года на 44%, и сейчас в стране их насчитывается около 14 тысяч человек, сообщила представитель пресс-службы Шведского союза охотников Кристина Нильсон Даг.

"Женщина и охота в Швеции - явление не новое, но особое внимание новому хобби женщин стали уделять лет шесть-восемь назад", - сказала она.

Собеседница агентства сообщила, что в интернете любительницы охоты создали форум, на котором они обмениваются опытом, советами и фотографиями.

Накануне сезона охоты, который начался в Швеции в понедельник, опубликована статья о женской охоте в первой в стране газете для женщин "JAQKT".

Несмотря на то, что число любящих охоту женщин в Швеции растет, " останавливаться на достигнутом не стоит", говорится в публикации.

Примером для подражания остаются США, где число охотниц составляет около миллиона человек.

Шведский союз охотников - общественная организация, созданная в 1830 году. В нее входят около 190 тысяч человек. Организация ведет активную работу по охране окружающей среды, знакомит участников с правилами охоты. Члены Союза также участвуют в научных исследованиях, посвященных популяциям животных. Союз издает пособия для охотников, учебные видеоматериалы и организует лекции для тех, кто интересуется природой.

РИА "Новости"