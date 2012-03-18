Азаров проложил путь к взаимному признанию водительских прав в Украине и России
23:13, 18 марта 2012Разное
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Премьер поручил МВД изучить и подать предложения, о чем и сообщил через Facebook
Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству внутренних дел изучить и подать предложения относительно урегулирования на законодательном уровне вопроса о взаимном признании водительских прав в Украине и Российской Федерации, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
Об этом Н.АЗАРОВ заявил во время общения 16 марта с пользователями социальной сети Facebook.
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