Азаров проложил путь к взаимному признанию водительских прав в Украине и России

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству внутренних дел изучить и подать предложения относительно урегулирования на законодательном уровне вопроса о взаимном признании водительских прав в Украине и Российской Федерации, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил во время общения 16 марта с пользователями социальной сети Facebook.