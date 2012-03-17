Студенту грозят 10 лет за интимное видео соседа по общежитию
02:31, 17 марта 2012Разное
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Суд пришел к выводу, что двадцатилетний Р. совершил преступление на почве личной ненависти. В результате однокурсник студента, гомосексуалист Тайлер Клементи, совершил самоубийство
Бывший американский студент, который подсматривал за соседом по комнате с помощью веб-камеры, а затем распространял интимные материалы среди сокурсников, признан виновным в незаконном вмешательстве в личную жизнь и запугивании, сообщает Би-би-си.
В результате однокурсник студента, гомосексуалист Тайлер Клементи, совершил самоубийство.
Суд пришел к выводу, что двадцатилетний Р. совершил преступление на почве личной ненависти. Подобные деяния в США могут караться вплоть до десяти лет тюремного заключения.
Обвинительная статья могла оказаться еще более серьезной, но прокурорам не удалось доказать, что подсудимый виновен в доведении до самоубийства. Приговор будет вынесен в мае.
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