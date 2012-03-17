Студенту грозят 10 лет за интимное видео соседа по общежитию

В результате однокурсник студента, гомосексуалист Тайлер Клементи, совершил самоубийство.

Суд пришел к выводу, что двадцатилетний Р. совершил преступление на почве личной ненависти. Подобные деяния в США могут караться вплоть до десяти лет тюремного заключения.

Обвинительная статья могла оказаться еще более серьезной, но прокурорам не удалось доказать, что подсудимый виновен в доведении до самоубийства. Приговор будет вынесен в мае.