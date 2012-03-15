У главного раввина Украины в день его рождения родился 12-тый ребенок
19:34, 15 марта 2012Разное
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Родился мальчик, имя которому будет дано, согласно еврейской традиции, через 8 дней.
У главного раввина Украины Моше Реувена АСМАНА, в день его рожденья, родился двенадцатый ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврейской религиозной общины Украины, заметив, что родился мальчик, имя которому будет дано, согласно еврейской традиции, через 8 дней.
Также в пресс-службе заметили, что у главного раввина Украины уже есть две внучки и внук.
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