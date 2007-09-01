БЮТ: частная охранная фирма захватила киевскую стоматологию

Сегодня утром представители частных охранных структур захватили помещение стоматологической поликлиники в Киеве по ул.Пимоненко, 10а, сообщил корреспонденту УНИАН депутат Киевского городского совета, заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, захват помещения произошел в 7 часов утра. А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что врачей, которые прибыли на свои рабочие места, не пропускали в здание.

В связи с этим сотрудники стоматологии вынуждены были вызвать работников правоохранительных органов, в частности, Шевченковского райотдела внутренних дел.

«Но произошла странная вещь, потому что работники милиции встали на сторону частных охранных структур», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ. По его словам, 30 врачей поликлиники были задержаны работниками милиции. «Их вытаскивали по-хамски из больницы. Фактически произошел рейдерский захват», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

В то же время он не уточнил причины захвата здания. Однако, по его словам, руководили процессом захвата здания представители столичной власти.