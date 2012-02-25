Столичная ГАИ ищет свидетелей наезда авто на ребенка в Святошинском районе

Столичная ГАИ просит откликнуться людей, которые были свидетелями наезда легкового автомобиля в Святошинском районе Киева на 10-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, ДТП произошло 24 февраля 2012 года в 19 часов 35 минут напротив дома №7 по улице Гната Юры.

На данное время выяснено, что неустановленный водитель, управляя автомобилем «Дэу-Нубира» темно-зеленого цвета, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

Ребенок с ушибами тела и переломом голени госпитализирован в больницу.

«Граждан, которые могут сообщить полезную информацию, которая сможет помочь разыскать виновного водителя или его автомобиля, просим обращаться в ОГАИ Святошинского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по телефонам: 424-13-89, 452-49-03 или 102», - отметили в киевской ГАИ.