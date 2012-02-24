В Киев привезли уникального мутанта (фото)

Жители столицы могут посмотреть на двухголовую и шестилапую черепаху. Как сообщает "Сегодня",черепаху показывают в Природоведческом музее до 20 апреля.

«Такие экземпляры рождаются крайне редко и случайно, когда два зародыша оказываются в середине яйца. В яйце им не хватает места, и на каком-то этапе развития они срастаются. Это своего рода сиамские близнецы», — рассказала координатор акции Анна Самусь. По ее словам, такие черепахи не выживают в природе, потому что очень привередливы: «Одна голова любит морковку, а вторая — салат».

«Черепаха родилась у нас в частной коллекции 5 лет назад, где ее все эти годы кормили, как полагается, заботились о ней. Поэтому ей удалось выжить», — говорит Самусь. Вход стоит от 15—40 грн, в зависимости от дня и времени суток. Кстати, после того как черепаху увезут, в музей приедет другое двухголовое создание — змея.

Фото "Сегодня"