Картины из личной коллекции Гитлера нашлись в женском монастыре

Часть личной коллекции картин, принадлежащих фюреру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру, найдена в Чехии в женском монастыре поселка Доксаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешский телеканал Nova.

Семь картин из коллекции Гитлера нашел историк Йиржи Кухарж в депозитарии монастыря, который недоступен для обычных посетителей.

Пока не ясно, каким образом картины попали в женский монастырь. Настоятельница божится, что "никто в монастыре не знал о происхождении картин".

Стоимость полотен оценивается в 2,8 миллиона долларов.

Монастырь в Доксанах (порядка 70 километров северо-западнее Праги) был основан в XII веке.