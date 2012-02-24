Картины из личной коллекции Гитлера нашлись в женском монастыре
00:41, 24 февраля 2012Разное
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Вот что значит хорошо покопаться в запасах
Часть личной коллекции картин, принадлежащих фюреру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру, найдена в Чехии в женском монастыре поселка Доксаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешский телеканал Nova.
Семь картин из коллекции Гитлера нашел историк Йиржи Кухарж в депозитарии монастыря, который недоступен для обычных посетителей.
Пока не ясно, каким образом картины попали в женский монастырь. Настоятельница божится, что "никто в монастыре не знал о происхождении картин".
Стоимость полотен оценивается в 2,8 миллиона долларов.
Монастырь в Доксанах (порядка 70 километров северо-западнее Праги) был основан в XII веке.
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