Задержан водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В г. Краматорске Донецкой области задержан водитель, который насмерть сбил пешехода и с места ДТП скрылся.

Об этом сообщили УНИАН в управлении ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что несколько дней назад около 05.20 часов по улице Горького г. Краматорска водитель неустановленного транспортного средства в районе проходной Новокраматорского машиностроительного завода совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

По частям и осколкам бокового зеркала заднего вида, которые остались на месте происшествия, было установлено, что к совершению ДТП может быть причастно транспортное средство «FORD TRANZIT» выпуска после 2001 года.

Работники Краматорского ГАИ совместно с работниками областного управления ГАИ провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых по «горячим следам» был задержан 52 - летний житель Краматорска, который, управляя личным автомобилем «Форд «Транзит» совершил наезд на 38 - летнего местного жителя.

Водитель был доставлен в Краматорский горотдел милиции для проведения дальнейших следственно-оперативных действий.