Как Никита Михалков стал зайцем из стишка своего папы

Недавно на канале РТР (Россия) кинорежиссер Никита Михалков представлял свой фильм «Русский философ Иван Ильин», где, кроме судьбы главного героя, были повествования автора о роли вертикали власти в жизни царской России, СССР и современной РФ. Текст подкреплялся кинохроникой, запечатлевшей крушение империи и Союза в те поворотные моменты истории, когда, по мнению ведущего, стержень, на котором все держалось, пропадал. Не вторгаясь в законное право Никиты Сергеевича видеть свою страну процветающей под сенью православия, самодержавия и народности, все же замечу. Художественное толкование такого неопределенного элемента бытия, как «вертикаль» – вещь рискованная, особенно когда для аргументации используются очень определенные и веками проверенные символы. Поэтому, как только Никита Сергеевич стал складывать перед телекамерами карандаши знаком «плюс», объясняя зрителям, дескать, вот крест православный и есть тот светоч, где одна линия – вертикаль власти, а вторая – культура, я всерьез заволновался. По Михалкову выходило, что если прочертить линию власти от земли до небес, то поперечина сакрального столба, там, где христиане размещают табличку с надписью «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» (ИНЦИ, а по латыни IRNI), будет принадлежать «творческой интеллигенции». Следовательно, косая перекладина (это я уже развиваю логику Никиты Сергеевича), то есть подставка для ног распятого Христа, означает народ и все прочее. Вот такая конструкция: святой столб, в верхней части с ним скрещивается культура, а внизу косая линия – для тех, кто ни к власти, ни к культуре отношения не имеет. Пожалуй, даже для творческого человека сравнение слишком сильное! Тут уж, волей-неволей, начинаешь представлять образ распятого… А, зная о недавних встречах творческой интеллигенции с «создателем вертикали», и уж тем более – об особенностях телевизионных пристрастий накануне выборов, начинаешь беспокоиться, неужели Никита Сергеевич замыслил вместо ИНЦИ совершенно другие инициалы? Будь на месте талантливого режиссера человек другого порядка: чиновник или функционер, кто бы обратил внимание на перебор метафоричности или верноподданнических чувств? Я с детства помню замечательные стихи папы Никиты Сергеевича, Сергея Владимировича Михалкова, про зайца во хмелю, которому лев прощал любые бредни, поскольку «обожал... подхалимаж». Но как то не слишком подходит этот незамысловатый мотив поведения для автора «Утомленных солнцем», которого в качестве главного героя дубасили в автомобиле два бугая, на которых и держалась та вертикаль. Понятно, что дубасили не всерьез, но мы зрители, по-настоящему становились ярыми противниками и бугаев, и конторы, их наславшей, и того «солнца», что без вертикали было бы не таким утомительным. Хороший фильм! Жаль только, что сломали Котова…

Александр Прилипко