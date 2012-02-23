В центре Херсона провалился асфальт

В центре Херсона на проезжей части провалилось дорожное покрытие.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в среду в 10.00 образовался провал дорожного покрытия (асфальта) площадью около 1 кв. м. Прибывшие на место происшествия коммунальщики обнаружили под провалом полость площадью 16 кв. м. Утечки из водопроводных и тепловых сетей не было. Под провалом проходит газопровод среднего давления, пластиковые трубы которого оказались открытыми.

Провал засыпан песком, установлено бетонное ограждение.