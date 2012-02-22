Суд забрал медведя Потапа у агрессивного хозяина

Суд принял решение отобрать медведя Потапа у его хозяина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Луганской области.

«22 февраля Каменнобродский районный суд Луганска постановил председателя Луганской городской организации Всеукраинской общественной организации «Кинологический союз Украины» (президента областной общественной организации национально-патриотического клуба «Барс») Василия ГОЛИКОВА привлечь к административной ответственности по ст. 88-1 ч.3 КУпАП, а медведя Потапа – конфисковать», - говорится в сообщении.

Решение принято по итогам заседания, на котором рассмотрены материалы Инспекции относительно нарушения «Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полусвободных условиях», которые были допущены В.ГОЛИКОВЫМ.

Во время судебного заседания В.ГОЛИКОВ полностью признал свою вину в нарушении условий содержания медведя, а также попросил способствовать отправке медведя в реабилитационный центр бурых медведей «Синевир» (Закарпатская область).

О здоровье медведя в настоящее время заботятся специалисты Луганской городской государственной больницы ветеринарной медицины. Они сообщили, что состояние Потапа удовлетворительное, он нормально принимает еду и воду и готов к путешествию.

Транспортировка животного возможна при соблюдении специальных правил, с использованием специального транспорта и в сопровождении ветеринара.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля группа журналистов вошла на территорию, где размещается общественная организация «Территориальное отделение охотничьего собаководства КСУ», с целью проверить информацию о жестоком обращении с медведем Потапом. Оказалось, что животное находится в ужасном состоянии: железный ошейник врос в шею, разорвав шерсть и причиняя ему боль.

Владелец медведя, председатель общественной организации, вышел к журналистам и напал на оператор телеканала «1+1», ударил его камеру.

Журналисты вызвали милицию. Материалы относительно инцидента переданы в прокуратуру Каменнобродского района Луганска для возбуждения уголовного дела по факту препятствования деятельности журналистов и жестокого обращения с животным.

16 февраля по распоряжению главного ветеринарного врача области Николая МАРТЫНЕНКО на территорию общественной организации приехали ветеринары. Медведю сделали наркоз и сняли железный ошейник, а также начали лечить раны на шее.

17 февраля по поручению министра экологии и природных ресурсов Украины Николая ЗЛОЧЕВСКОГО Государственная экологическая инспекция провела проверку сообщения о жестоком обращении с медведем.