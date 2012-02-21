В Киевсовете утверждают, что вырубка столетних сосен в столице - утка

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев», лидер Партии Зеленых Украины Денис МОСКАЛЬ опровергает информацию о вырубке столетних сосен и рытье котлованов под строительство на ул. Крамского, 10 в Святошинском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции "Республика Киев" в Киевсовете, Д.МОСКАЛЬ побывал на месте потенциального уничтожения многолетних деревьев на ул. Крамского, 10. «В данное время по этому адресу находится Управление здравоохранения Святошинского района. Никакая вырубка столетних сосен и рытье котлованов для будущего строительства там, к счастью, не ведется», - заявил он.

Персонал и руководство Управления здравоохранения, с которыми во время проверки и обследования территории общался Д.МОСКАЛЬ, также опровергли информацию, предоставленную депутатом Киевсовета Александром БРИГИНЦОМ.