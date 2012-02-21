В Бортничах водитель сбил девушку и скрылся с места аварии

Госавтоинспекция Киева просит откликнуться свидетелей вчерашнего дорожно-транспортного происшествия в Бортничах, в результате которого была травмирована девушка.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, 20 февраля около 13.00 на улице Ленина, 59 (с. Бортничи) водитель автомобиля «ВАЗ-2109» красного цвета совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре», после чего водитель, не остановившись, скрылся с места аварии.

В результате наезда девушка получила ушиб тела, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота, переломом бедра, и была госпитализирована в больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

ГАИ просит граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно этого ДТП, позвонить по телефону «горячей линии»: 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).