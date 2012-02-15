Бережная подозревает, что покровители хотят спрятать от наказания "Доктора Пи"

Народный депутат Ирина БЕРЕЖНАЯ будет добиваться независимой психиатрической экспертизы для псевдопрофессора Андрея СЛЮСАРЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.БЕРЕЖНОЙ, депутат отметила: «По официальным сообщениям, Андрея СЛЮСАРЧУКА перевели в областную психиатрическую больницу Львова, где он проходит экспертизу. Я с нетерпением жду результатов этого исследования и очень надеюсь, что СЛЮСАРЧУКУ не удастся избежать расследования и правосудия».

И.БЕРЕЖНАЯ также сообщила, что уже проводит консультации с ведущими психиатрами Украины и зарубежья, чтобы иметь возможность создать группу для независимой экспертизы.

«Не секрет, что у СЛЮСАРЧУКА оказалось очень много покровителей в высших эшелонах власти, которые не заинтересованы в том, чтобы совершались следственные действия в отношении шарлатана, провозгласившего себя нейрохирургом. Поэтому нельзя исключать, что факты этого расследования попытаются скрыть от общественности любой ценой», - подчеркнула она.

Народный депутат уверена, что в случае признания А.СЛЮСАРЧУКА психиатрически невменяемым, что избавит его от уголовного преследования, «общественность будет обязана настаивать на повторной независимой экспертизе».

И.БЕРЕЖНАЯ подчеркнула, что это дело имеет «первоочередную общественную важность, поскольку вскрыло целый пласт проблем в институтах общества – от медицинского до образовательного. Еще предстоит выяснить, как он получал дипломы и звания, на каких основаниях его пускали в операционные со скальпелем в руках».

Депутат полагает, что только выяснение всех обстоятельств этого резонансного дела может стимулировать страну к переосмыслению функций государственных институтов. «И в этом смысле дело СЛЮСАРЧУКА можно назвать «общество против системы», - сказала И.БЕРЕЖНАЯ.

В то же время, как сообщили ряд СМИ, народный депутат уже выступила с инициативой создания Временной следственной комиссии Верховной Рады и передала проект соответствующего постановления парламента на рассмотрение лидеру фракции Партии Регионов Александру ЕФРЕМОВУ.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила два уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.

2 февраля А.СЛЮСАРЧУКА по решению суда перевели из СИЗО во Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу.

По словам пресс-секретаря Управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослава ДЕМКИВА, „такая экспертиза, как правило, длится 21 день. Однако, может длиться и месяц. Для этого у больницы есть специальное отделение, где на общих основаниях и находится на данный момент Андрей СЛЮСАРЧУК”. Он также заметил, что отделение психиатрической больницы, в котором проводится экспертиза, охраняет милиция.