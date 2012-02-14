Попов обещает закончить реконструкцию Андреевского спуска ко дню Киева

Столичная власть осуществляет постоянный мониторинг за проведением ремонтно-реставрационных работ на Андреевском спуске. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, глава администрации заявил на заседании Общественного гуманитарного совета Киева. Ко дню Киева реконструкция спуска будет завершена, дальше коммунальные службы возьмутся за благоустройство архитектурных достопримечательностей на Контрактовой площади, ул. Сагайдачного.

«Большое внимание мы уделяем состоянию столичных памятников. Так, в этом году будут осуществлены ремонтно-реставрационные работы памятника князю Владимиру, колонны Магдебургского права, арки Дружбы Народов. Мы понимаем, что таким объектам нужно постоянное внимание, потому не откладываем на завтра то, что необходимо делать сегодня», – заметил председатель КГГА.

«Сейчас мы реализуем программу «старый Киев». Это – чрезвычайно мощная и необходимая городу программа, которая даст новую жизнь не только туристической отрасли столицы. Эта программа направлена, в первую очередь, на сохранение и охрану исторического наследия города, самой ценной ее части, которая расположена в центре Киева. Кроме Андреевского спуска, будут проведены работы на Контрактовой площади, Владимирской горке, на склонах Днепра – вплоть до Художественного арсенала и Киево-Печерской лавры», – отметил Александр Попов.

Председатель КГГА подчеркнул, что часто, к сожалению, именно безразличие чиновников приводит к непоправимым потерям культурного наследия города. На каком-то этапе кто-то решает, что вопрос может подождать, что он не ко времени. Так Киев и теряет свое историческое наследие.

Он напомнил, что в конце прошлого года похожая ситуация произошла с Десятинной церковью, и если бы власть своевременно не сориентировалась, то при нынешних погодных условиях фундамент достопримечательности был бы разрушен.