Фирташ увидел новую касту людей в Украине

Крупный бизнес заинтересован в развитии малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ во время встречи с руководителями крупных предприятий, владельцами малого и среднего бизнеса Черновицкой области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Д.ФИРТАША.

«Возьмите какую-либо крупную мировую компанию – их бизнес построен на сотрудничестве с малыми и средними предприятиями, это является их основой», – сказал Д.ФИРТАШ. В качестве примера он привел автомобильный концерн «Тойота» и глобальный лидер ІТ-ринка «Майкрософт». По его словам, в развитых европейских странах малые и средние предприятия создают около 50% ВВП, а в Украине этот показатель не превышает 10-15%. «Мы вместе должны решить, как запустить эту машину, чтобы в нашей стране развивался малый и средний бизнес», – добавил председатель ФРУ.

Он отметил, что Федерация работодателей является площадкой, как для большого, так и для малого бизнеса. Председатель ФРУ отметил, что масштаб предприятия не суть важен. «Не важно, это двое людей, десять, сто или десятки тысяч. Кто-либо, кто дает работу, является работодателем, это новая каста людей. За эти двадцать лет образовалась новая прослойка людей, которой раньше не было. Сегодня мы с вами, по сути, имеем новый класс. Это люди, которые принимают решение и готовы за них отвечать, – сказал Д.ФИРТАШ. - Работнику безразлично, которые ты имеешь отношения с налоговой или с властью. Человек выполняет свою работу и должен получать зарплату. Поэтому на базе Федерации мы создаем эффективную площадку для взаимодействия бизнеса и власти».

Бизнесмены, присутствовавшие на собрании, поддержали идею развития Федерации работодателей Украины как единой площадки для установления контактов между крупными и малыми предприятиями.

Встреча с руководителями крупных предприятий, малого и среднего бизнеса Черновицкой области была организована по инициативе Д.ФИРТАША и губернатора Черновицкой области Михаила ПАПИЕВА. На встрече присутствовали более 80 предпринимателей и руководителей промышленности региона.