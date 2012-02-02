Водитель иномарки сбил трех людей на остановке, а сам врезался в столб

В Одессе в результате наезда автомобиля Toyota Avensis на остановку общественного транспорта под колеса иномарки попали трое пешеходов, ожидавших рейсовый автобус.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе ГАИ Одессы.

«ДТП произошло на улице Космонавта Комарова, - уточнила пресс-секретарь городского ГАИ Алла МАРЧЕНКО. – 29-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением на скользкой магистрали, и машину занесло на тротуар, где были сбиты трое пешеходов - две женщины 30 и 58 лет, а также 24-летний мужчина».

Потерпевшие получили телесные повреждения различных степеней тяжести и были доставлены с переломами и ушибами в горбольницу №11, уточнила она. При этом А.МАРЧЕНКО добавила, что сама иномарка остановилась только от удара об железобетонный столб и стену дома.

По предварительным данным, водитель иномарки был трезв, правоохранители уточняют обстоятельства происшествия.