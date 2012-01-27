Почему идею Виталия Кличко о «праймериз» никогда не примет «объединенная оппозиция»

Наш замечательный спортсмен, наш посредственный политик Виталий Кличко выступил с идеей проведения перед выборами «праймериз».

«Праймериз», от «primaries», «первичные», предварительные выборы – это такой популярный в англосаксонских избирательных системах* тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл этого самого «праймериз» - в том, чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно близок, пересекается. Путем «праймериз» партии, как правило, отбирают сильнейших кандидатов, и в этом главный смысл предварительных выборов.

Гр-н Кличко со своей идеей грациозно влез в «посудную лавку», где все поделили без него.

22 января господин Яценюк мало того, что под телевизионные камеры подсунул ему некий текст, который оказался оппозиционным соглашением, и Виталий, растерявшись, подписал, не читая. В тот же день господин Яценюк сказал, что формировать списки за пропорциональной системой должны только три партии, ни словом не упомянув «Удар». А в эфире ТВі Яценюк просто сделал вид, что и сам не знает, о чем идет речь, объяснял ведущему Виталию Гайдукевичу, что ему не известно, как проводить «праймериз» на округе, и что самые объективные результаты по рейтингам каждой политической силы дает наша родимая социология.

Жаль, мой бывший подчиненный по «1+1» Виталий Гайдукевич не догадался уточнить: а социологию кто будет проводить? Какой социологии доверяют г-да Яценюк, Тягныбок, Турчинов и Кличко одновременно? И почему в англосаксонских странах люди, уверен, г-на Яценюка не глупее, проводят «праймериз», а не заказывают социологию?

Вы помните фильм Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика»? А крылатую фразу «все уже украдено до нас!» - забыли?

То, что Виталий Кличко ее не учел, так это точно. Не «украдено» было все до него, это не корректно, а вот поделено – так это на все 100%.

Итак, накануне выборов 2012 года имеем ситуацию, когда куча людей из оппозиции оказались перед реальной перспективой утраты неплохого места народного депутата. Это и статус, и связи, и возможность «решать свои вопросы». И вот эти люди договорились с господами Яценюком, Тягныбоком, Турчиновым, что их либо берут в список, либо беспрепятственно дают избираться на округе. И вы хотите, чтобы ради некоей «свежей» крови, притока новых людей, эти политические персонажи согласились на «праймериз»? На предвыборы, где у них нет стопроцентной гарантии успеха?

А давайте предположим еще более возможную в наших политических реалиях вещь. Что, как это не прискорбно, в нынешних оппозиционных партиях есть те, кто занесет деньги за гарантии попадания в парламент через список или округ. Предположим и то, что кто-то у господ Яценюка, Тягныбока, Турчинова будет «собирать» денежки за членство в списке или за наиболее рейтинговое место на округе по партийной квоте. Или вы всерьез думаете, что кто-то озолотит социологов? И вот тут откуда не возьмись - Кличко со своей идеей «праймериз»… Если мои предположения верны, то получается, что неким не последним людям в партиях господ Яценюка, Тягныбока и Турчинова, а то и некоторым первым лицам этих партий – им что, от верного заработка отказываться?

Пока же есть повод посоветовать г-на Яценюка - после его последних заявлений - в реформаторы англосаксонских избирательных систем. У него и социологи уже присмотрены.

Вячеслав Пиховшек

*Англосаксонские избирательные системы. Речь идет о разных избирательных системах англоязычных стран (прим. редактора).