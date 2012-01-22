От выброса пара и растительного масла пострадали 7 рабочих
11:18, 22 января 2012Разное
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Сообщает львовское ГУ МЧС
21 января в 13.02 поступило сообщение, что в с. Ставчаны Пустомитовского района Львовской области на частном предприятии «Олияр», которое специализируется на изготовлении растительного масла ТМ «Майола», в результате избыточного давления на вакуумно-промывном аппарате в цехе рафинации и дезодорации масла, произошел выброс пара и остатков масла.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате выброса пара 7 человек были госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу г. Львова.
На место происшествия работали работники ГУ МЧС и ГУ ДТБ во Львовской области.
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