От выброса пара и растительного масла пострадали 7 рабочих

21 января в 13.02 поступило сообщение, что в с. Ставчаны Пустомитовского района Львовской области на частном предприятии «Олияр», которое специализируется на изготовлении растительного масла ТМ «Майола», в результате избыточного давления на вакуумно-промывном аппарате в цехе рафинации и дезодорации масла, произошел выброс пара и остатков масла.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате выброса пара 7 человек были госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу г. Львова.

На место происшествия работали работники ГУ МЧС и ГУ ДТБ во Львовской области.